Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 24 февраля 2024Россия

На парковке в Москве упала крыша и придавила 30 машин

В Москве крыша автостоянки упала на 30 машин

Кадр: Telegram-канал Shot

В Москве крыша охраняемой парковки упала на 30 машин. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на автостоянке для легковых машин, которая находится в районе 90 километра МКАД в Северном Медведково. Под упавшим навесом было много машин, среди которых Porsche Panamera, Kia Ceed, Mercedes-Benz, Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan.

Никто из владельцев не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Ранее в Москве глыба льда с крыши обрушилась на 17-летнюю девушку.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер председатель Верховного суда России

      В НОК Белоруссии высказались о возможном матче со сборной России

      В России апробируют доставку лекарств и анализов с помощью беспилотников

      На парковке в Москве упала крыша и придавила 30 машин

      Генсек НАТО усомнился в готовности России к миру

      В России прокомментировали визит западных лидеров в Киев в годовщину СВО

      На Украине сообщили об изменении атмосферы в офисе Зеленского

      Эксперт сравнил контрнаступление ВСУ с операцией Вермахта

      Премьер Италии обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль

      В Совфеде заявили о возможном столкновении Москвы и НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше