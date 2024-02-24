На парковке в Москве упала крыша и придавила 30 машин

В Москве крыша автостоянки упала на 30 машин

В Москве крыша охраняемой парковки упала на 30 машин. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на автостоянке для легковых машин, которая находится в районе 90 километра МКАД в Северном Медведково. Под упавшим навесом было много машин, среди которых Porsche Panamera, Kia Ceed, Mercedes-Benz, Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan.

Никто из владельцев не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Ранее в Москве глыба льда с крыши обрушилась на 17-летнюю девушку.