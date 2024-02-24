Названо лучшее упражнение с гирей для похудения

Блогер Трейси Рейфкинд назвала лучшее упражнение с гирей для похудения. Об этом сообщает Men Today.

Спортсменка рекомендовала выполнять махи гирей. По ее словам, это многосуставное упражнение, которое включает в себя подъем и силовой мах гири. Оно помогает включить в работу ягодичные мышцы, бедра, мышцы спины, а также мышцы кора.

Кроме того, такое упражнение улучшает работу сердечно-сосудистой системы и помогает улучшить общую выносливость.

Начинать тренировки рекомендуется с пеших прогулок. Через три месяца необходимо начинать выполнять упражнения с гирей. Сначала стоит ограничиваться двумя подходами по десять повторений дважды в неделю примерно по 15-20 минут.

17 декабря фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для разгрузки после тяжелого дня. Ротач заявила, что 15-минутные тренировки приносят больше пользы, чем отсутствие физической активности. Она посоветовала делать планку, наклоны в стороны и скручивания с касанием ног.