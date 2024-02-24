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07:16, 24 февраля 2024Россия

Ракетную опасность в российском регионе отменили

Губернатор Старовойт: режим ракетной опасности в Курске и области отменили

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Режим ракетной опасности, который ввели в Курской области около 23:20 23 февраля, отменили к 05:10 24 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее Старовойт написал, что в области была запущена система оповещения населения. Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящихся на улице граждан — зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Позднее губернатор обнародовал информацию, что в небе над Курском и Курским районом работает система противовоздушной обороны (ПВО), и обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.

Вечером 23 февраля в Каневском районе Краснодарского края упал неустановленный летательный аппарат. Инцидент вызвал пожар на площади 250 квадратных метров.

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      Александра Синицына
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