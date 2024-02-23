Падение неустановленного летательного аппарата вызвало пожар в российском регионе. Что известно об инциденте?
Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе Краснодарского края вечером 23 февраля. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.
На площади 250 квадратных метров начался пожар, загорелся камыш.
Информация о количестве упавших аппаратов разнилась
Изначально о падении одного аппарата сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.
Позже оперативный штаб Кубани сообщил о двух упавших летательных аппаратах около 20:00. На месте ЧП возник пожар на площади 250 квадратных метров.
Через некоторое время власти уточнили, что в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата.
Пожар на месте ЧП оперативно потушили
К ликвидации пожара были привлечены 40 человек и 14 единиц техники. На месте также работали правоохранительные и специальные службы.
В 20.50 пожар был локализован, а в 21:45 — полностью потушен.
В нескольких регионах сбили украинские беспилотники
Вечером 23 февраля в нескольких регионах России были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Так, Минобороны России сообщило о сбитом дроне над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена около 21:30 по московскому времени.
Кроме того, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.
Украинские беспилотники уничтожили и над Тульской областью, пострадавших и разрушений нет. Минобороны уточнило, что дрон сбили около 23:15 по московскому времени. Позже местные власти сообщили о втором сбитом беспилотнике.
Также в Курской области была объявлена ракетная опасность. Губернатор Роман Старовойт призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящихся на улице граждан — зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.