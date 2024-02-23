Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:49, 24 февраля 2024Россия

Падение неустановленного летательного аппарата вызвало пожар в российском регионе. Что известно об инциденте?

Оперштаб: на Кубани упал один летательный аппарат, пожар на месте ЧП потушен
СюжетПожары в России

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе Краснодарского края вечером 23 февраля. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

На площади 250 квадратных метров начался пожар, загорелся камыш.

Материалы по теме:
Украина сбила российский Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. Как экипаж спас мирных жителей, уведя падающий самолет от домов?
Украина сбила российский Ил-76 с пленными бойцами ВСУ.Как экипаж спас мирных жителей, уведя падающий самолет от домов?
24 января 2024
Авдеевка перешла под контроль Российской армии. ВСУ бросили мощный оборонительный узел с вооружениями и военной техникой
Авдеевка перешла под контроль Российской армии.ВСУ бросили мощный оборонительный узел с вооружениями и военной техникой
18 февраля 2024
«Или жизнь с Россией, или бесконечная война» Дмитрий Медведев — о будущем Украины, врагах, Навальном и конечной цели СВО
«Или жизнь с Россией, или бесконечная война»Дмитрий Медведев — о будущем Украины, врагах, Навальном и конечной цели СВО
22 февраля 2024

Информация о количестве упавших аппаратов разнилась

Изначально о падении одного аппарата сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

Позже оперативный штаб Кубани сообщил о двух упавших летательных аппаратах около 20:00. На месте ЧП возник пожар на площади 250 квадратных метров.

Через некоторое время власти уточнили, что в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата.

Материалы по теме:
ВСУ оставили Авдеевку. Почему украинское командование решило отступить из города?
ВСУ оставили Авдеевку.Почему украинское командование решило отступить из города?
17 февраля 2024
«Фронт посыпался быстро» Почему войска Украины оставили Авдеевку и как это изменит ситуацию на фронтах СВО?
«Фронт посыпался быстро»Почему войска Украины оставили Авдеевку и как это изменит ситуацию на фронтах СВО?
20 февраля 2024
Под Белгородом разбился военный самолет. Он вез пленных солдат ВСУ для обмена
Под Белгородом разбился военный самолет.Он вез пленных солдат ВСУ для обмена
24 января 2024

Пожар на месте ЧП оперативно потушили

К ликвидации пожара были привлечены 40 человек и 14 единиц техники. На месте также работали правоохранительные и специальные службы.

В 20.50 пожар был локализован, а в 21:45 — полностью потушен.

Материалы по теме:
«Все небо заполнили дроны» Беспилотники изменили облик современной войны. Какую роль они играют на поле боя в зоне СВО?
«Все небо заполнили дроны»Беспилотники изменили облик современной войны. Какую роль они играют на поле боя в зоне СВО?
4 февраля 2024
«Полигон превратился в мясорубку» Что известно об ударе по лагерю ВСУ, где находились до 1500 солдат?
«Полигон превратился в мясорубку»Что известно об ударе по лагерю ВСУ, где находились до 1500 солдат?
14 февраля 2024
«У противника наступило истощение» Российские войска добились успеха под Авдеевкой. Как это изменит ход СВО?
«У противника наступило истощение»Российские войска добились успеха под Авдеевкой. Как это изменит ход СВО?
15 февраля 2024

В нескольких регионах сбили украинские беспилотники

Вечером 23 февраля в нескольких регионах России были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Так, Минобороны России сообщило о сбитом дроне над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена около 21:30 по московскому времени.

Кроме того, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.

Украинские беспилотники уничтожили и над Тульской областью, пострадавших и разрушений нет. Минобороны уточнило, что дрон сбили около 23:15 по московскому времени. Позже местные власти сообщили о втором сбитом беспилотнике.

Также в Курской области была объявлена ракетная опасность. Губернатор Роман Старовойт призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящихся на улице граждан — зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Узнай, на что имеешь право именно ты!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Падение неустановленного летательного аппарата вызвало пожар в российском регионе. Что известно об инциденте?

      Моргенштерн подрался с блогером Хованским

      Небензя оценил стратегическое мышление Зеленского

      Генсек Белорусского Красного Креста попал под санкции ЕС

      Небензя озвучил условие сохранения Украины

      Над Курской и Тульской областями сбили два беспилотника

      Стало известно о скептическом отношении Запада к мирным переговорам по Украине

      «Совкомфлот» и 14 танкеров попали под санкции США

      В Вашингтоне оценили влияние антироссийских санкций на экономику США

      Huawei выпустила новую раскладушку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше