Падение неустановленного летательного аппарата вызвало пожар в российском регионе. Что известно об инциденте?

Оперштаб: на Кубани упал один летательный аппарат, пожар на месте ЧП потушен

Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе Краснодарского края вечером 23 февраля. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

На площади 250 квадратных метров начался пожар, загорелся камыш.

Информация о количестве упавших аппаратов разнилась

Изначально о падении одного аппарата сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

Позже оперативный штаб Кубани сообщил о двух упавших летательных аппаратах около 20:00. На месте ЧП возник пожар на площади 250 квадратных метров.

Через некоторое время власти уточнили, что в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата.

Пожар на месте ЧП оперативно потушили

К ликвидации пожара были привлечены 40 человек и 14 единиц техники. На месте также работали правоохранительные и специальные службы.

В 20.50 пожар был локализован, а в 21:45 — полностью потушен.

В нескольких регионах сбили украинские беспилотники

Вечером 23 февраля в нескольких регионах России были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Так, Минобороны России сообщило о сбитом дроне над Белгородской областью. Попытка атаки была пресечена около 21:30 по московскому времени.

Кроме того, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.

Украинские беспилотники уничтожили и над Тульской областью, пострадавших и разрушений нет. Минобороны уточнило, что дрон сбили около 23:15 по московскому времени. Позже местные власти сообщили о втором сбитом беспилотнике.

Также в Курской области была объявлена ракетная опасность. Губернатор Роман Старовойт призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящихся на улице граждан — зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.