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16:48, 24 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин на прогулке с собакой нашел почти 9 килограммов спрятанных наркотиков

Mash: во Всеволжске собачник нашел почти 9 кг спрятанных в мешках наркотиков

Фото: Leon Rafael / Shutterstock / Fotodom

Во Всеволжске Ленинградской области мужчина на прогулке с собакой нашел почти девять килограммов наркотиков, спрятанных в мешках на территории СНТ «Дизель». Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям издания, россиянин накануне обратился в полицию. Он рассказал оперативникам, что питомец вывел его на опасный тайник. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место и обнаружили пакеты с белым порошком. На экспертизу поступил один из девяти пакетов — в нем оказался мефедрон.

Следователи уже возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полиция изъяла 30 килограммов наркотиков у семейной пары в Московской области.

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      Анна Щербакова
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