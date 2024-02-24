Российский посол усомнился в заинтересованности США в мире на Украине

Посол РФ в Турции Ерхов: США и их союзники не заинтересованы в мире на Украине

США и их союзники в Европе не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине. Об этом посол России в Турции Алексей Ерхов заявил в интервью турецкому гостелеканалу TRT.

Дипломат подчеркнул, что для прекращения любого конфликта необходимы переговоры, однако украинские власти, о внешнеполитической самостоятельности которых, по его мнению, вряд ли можно говорить всерьез, не хотят идти на этот шаг.

«Между тем, со стороны США и их главных европейских союзников в настоящее время не просматривается ни малейшей заинтересованности в справедливом мирном урегулировании. Наоборот, раздаются голоса в пользу дальнейшей эскалации, вплоть до призывов бомбить Крым», — сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что американские и европейские чиновники скептически оценивают перспективы мирных переговоров Москвы и Киева. В издании отметили, что западные политики также отвергают возможность заключения подобных сделок до выборов президента США.