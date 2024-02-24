Санкции США распространились на ПИК

Крупнейший в России девелопер ПИК попал под санкции США

Санкции 23 февраля распространились на крупнейшего в России девелопера «Первая ипотечная компания» (ПИК). Это следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) Минфина США.

«Первая ипотечная компания» Земельный банк компании ПИК по состоянию на 2021 год составлял более 20 миллионов квадратных метров. По данным на декабрь 2023 года, ПИК возводил пять миллионов квадратных метров жилья (83 жилых комплекса из 247 многоквартирных домов и два дома с апартаментами).

В пресс-службе ПИК объявили, что антироссийские санкции никак не скажутся на работе компании, передает ТАСС. «Бизнес компании находится в России, проектное финансирование предоставляется российскими банками. Проекты будут строиться и вводиться в эксплуатацию, а квартиры передаваться покупателям, как и раньше, по плану и в срок», — указано в сообщении.

В компании добавили, что она вертикально интегрирована, а все используемые технологические платформы и решения являются их частной собственностью, они являются правообладателями, что позволяет увеличить устойчивость к внешним факторам и снижает риски.

ПИК занимает второе место в РФ по объему текущего строительства, по состоянию на февраль 2024 года.

Ранее сообщалось, что новые санкции США против Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов на территории России. Сервисы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей (СБП) не будут ограничены для клиентов, заверили в пресс-службе компании.