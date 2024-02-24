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16:45, 24 февраля 2024Мир

В России отреагировали на заявление Швейцарии о секретных планах по Украине

Депутат Чепа: за переговоры по Украине отвечают западные лидеры, а не Зеленский

Фото: Keystone / Alessandro Della Valle / Reuters

За проведение переговоров по урегулированию украинского конфликта отвечают западные лидеры, а не президент Украины Владимир Зеленский, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на заявление МИД Швейцарии о наличии десятка секретных мирных планов по решению кризиса.

«Я не знаю о каких-то секретных планах, потому что их не разглашали. Я знаю, что на Украине законодательно запрещено вести какие-либо мирные переговоры. Поэтому это все усугубляется. Неоднократные предложения, допустим, Китая или каких-то других стран не принимались украинской стороной. Поэтому, что там швейцарцы могли придумать, я не знаю», — сообщил Чепа.

В любом случае за все эти мирные переговоры отвечают другие страны и другие руководители, а не Зеленский

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам
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1 марта 2023

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что существует порядка десяти планов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что некоторые из них на данный момент засекречены.

Также Кассис отметил, что конференция по мирному урегулированию конфликта может пройти до лета. Глава ведомства указал, что Берн по просьбе Киева собирается организовать мероприятие высокого уровня, которое должно объединить все страны «с севера на юг». Он заметил, что речь идет о приглашении не только западных стран, так как одной из целей остается привлечение к дискуссии представителей Москвы.

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