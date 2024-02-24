Военный рассказал о тактике ВСУ после отступления из Авдеевки

Военный Дандыкин: ВСУ пытаются реализовать оборону после отступления из Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня пытаются реализовать оборону в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О тактике украинской армии после отступления из Авдеевки специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас идут бои. Противник очухался от потерь. Он пытается реализовать оборону. Наши продвигаются вперед», — сообщил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что после отступления из города ВСУ потеряли возможность наносить удары из орудий малой дальности по Донецку. «Надо сказать, что от Авдеевки всего несколько километров до Донецка. Сейчас противник продолжает стрелять, но уже может применять только HIMARS или дальнобойные орудия. То есть возможности его в этом плане для того, чтобы кошмарить население Донецка, ограничены. Это очень важный момент», — заключил он.

Ранее стало известно, что при освобождении Авдеевки Вооруженные силы (ВС) России отбросили ВСУ на десять километров.

Россия взяла под контроль Авдеевку в Донецкой народной республике 17 февраля. Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.