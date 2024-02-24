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12:08, 24 февраля 2024Россия

В ДНР оценили решение Путина о начале СВО

Пушилин: решив начать СВО, Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Решение президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины не позволило стереть с лица земли Донбасс. Такую оценку действиям лидера страны дал в Telegram глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пушилин назвал СВО освободительной и подчеркнул, что вся Россия пришла на помощь.

Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года. На недавней встрече с журналистами заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что конечной целью российских военнослужащих в зоне проведения СВО должен стать Киев.

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