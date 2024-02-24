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10:00, 24 февраля 2024Россия

В Крыму высказались об анонсе нового контрнаступления Украины

Крымский сенатор Цеков счел показухой анонс нового контрнаступления Украины

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Сенатор от Крыма Сергей Цеков счел показухой анонс о новом контрнаступлении украинских войск в Черном море. Его высказывание приводит РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных Минским. Он отметил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы «развить успех в Черном море».

«Серьезные люди не рассказывают о таких вещах. А из уст Зеленского это звучит как показуха, чтобы произвести впечатление на западных кураторов», — сказал Цеков, комментируя ситуацию.

В то же время крымский сенатор подчеркнул, что российское Минобороны проанализирует заявление Зеленского.

До этого представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предположил, что слова Зеленского о контрнаступлении могут свидетельствовать о начале торга за его жизнь. По его мнению, президент навсегда запятнал и дискредитировал себя как политик.

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      Анна Щербакова
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