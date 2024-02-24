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15:50, 24 февраля 2024Мир

В Лондоне разрешили отправлять на Украину подлежащие утилизации автомобили

Жителям Лондона разрешили отправлять на Украину подлежащие утилизации авто

Фото: Unsplash

Жителям Лондона разрешили отправлять на Украину автомобили, подлежащие утилизации. Об этом стало известно британскому изданию The Telegraph.

Мэр города Садик Хан отметил, что лондонцы могут делиться такими машинами, поскольку те не соответствуют экологическим стандартам.

За это жителям столицы Великобритании положено денежное вознаграждение.

Предположительно, старые машины будут использованы на Украине в медицинских и гуманитарных целях. Передать Киеву 50 списанных автомобилей уже планирует Лондонская служба скорой помощи, выяснил The Telegraph.

Ранее сообщалось, что британское правительство хочет выделить Украине пакет помощи на 245 миллионов фунтов (около 311 миллионов долларов).

Также новый пакет финансирования призван помочь пополнить запасы артиллерийских боеприпасов страны.

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      Анна Щербакова
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