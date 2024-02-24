В посольстве Китая назвали санкции за связи с Россией «запугиванием»

Посольство Китая назвало санкции против фирм якобы за связи с РФ «запугиванием»

После введения санкций против китайских компания якобы за сотрудничество с Россией КНР обвинила США в злоупотреблении методами «экономического принуждения, односторонности и запугивания». Об этом говорится в заявлении китайской дипмиссии в Вашингтоне, копия есть в распоряжении РИА Новости.

«Китай выступает решительно против того, чтобы США, руководствуясь концепцией национальной безопасности, злоупотребляли своей властью для подавления китайских компаний», — подчеркивается в заявлении.