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03:22, 24 февраля 2024Мир

В посольстве Китая назвали санкции за связи с Россией «запугиванием»

Посольство Китая назвало санкции против фирм якобы за связи с РФ «запугиванием»

Фото: Olga Sokolova / Global Look Press

После введения санкций против китайских компания якобы за сотрудничество с Россией КНР обвинила США в злоупотреблении методами «экономического принуждения, односторонности и запугивания». Об этом говорится в заявлении китайской дипмиссии в Вашингтоне, копия есть в распоряжении РИА Новости.

«Китай выступает решительно против того, чтобы США, руководствуясь концепцией национальной безопасности, злоупотребляли своей властью для подавления китайских компаний», — подчеркивается в заявлении.

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      Александра Синицына
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