Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:51, 24 февраля 2024Мир

В США заявили о недоверии Восточной Европы к Западной

Bloomberg: Восточная Европа перестает доверять Западной из-за Украины

Фото: Sgt. Alex Soliday / Keystone Press Agency / Global Look Press

Страны Восточной Европы перестают доверять странам Западной Европы. По их мнению, они «не прислушиваются» к нуждам Киева на фоне якобы угрозы со стороны России, заявило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Как пишут журналисты, спор о том, как пополнить критически низкие запасы снарядов на Украине, создает «более глубокий раскол» в Европе. При этом страны Восточной Европы обвиняют Западную в том, что она отказывается прислушиваться к нуждам Киева.

Агентство пишет, что настроение в дипломатических кругах таково, что «если Россия в конечном итоге выиграет конфликт с Украиной», то страны Восточной Европы «не простят» Западную Европу. Правительства западных не стран «не понимают, что многие на востоке никогда больше не будут им доверять», указали журналисты.

Ране сообщалось, что европейские страны захотели экстренно собрать 1,5 миллиарда долларов на экстренное финансирование Киева из-за дефицита боеприпасов у Вооруженных сил Украины.

В ЕС планируют передать стране артиллерийские снаряды из третьих стран — Южной Кореи, ЮАР и Турции. Продвижением такого плана занимается Чехия, которая таким образом стремится компенсировать простой передачи боеприпасов на Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Коррупция, подкуп и ложные показания. Суд вынес приговор самому молодому экс-премьеру Австрии Себастьяну Курцу

      Новость из России вынудила норвежскую журналистку выругаться

      В США заявили о недоверии Восточной Европы к Западной

      Раскрыта новая причина старения

      Австралия объявила о новых антироссийских санкциях

      В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник

      Вандалы облили краской аллею памяти погибших в ВОВ в центре Харькова

      Байден созвонится с лидерами G7 и Зеленским для обсуждения помощи Украине

      Взятый в плен в Авдеевке боец ВСУ передал послание украинцам

      Конгрессмен выступил за выход США из ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше