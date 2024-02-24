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03:12, 24 февраля 2024Бывший СССР

В ВСУ признали невозможность вступать в бой с российскими военными

Telegraph: ВСУ не могут вступать в бой с армией РФ из-за нехватки боеприпасов

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут вступать в бой с российской армией из-за нехватки боеприпасов, признали опрошенные изданием The Telegraph украинские солдаты.

«Нет смысла идти в бой, если у нас нет достаточного количества боеприпасов. Дело не в том, что мы потеряли дух. Просто у нас нет средств для борьбы», — заявил боец ВСУ.

По его словам, если эта ситуация будет продолжаться еще несколько лет, то это «обернется катастрофой: у нас либо кончатся люди, либо все просто уедут из страны».

Украинские военные пожаловались, что вынуждены уходить с выгодных для них позиций, откуда они могли бы осуществлять обстрелы, и решать, «какую следующую деревню мы отдадим русским».

Ранее издание Welt сообщило, что ВСУ вынуждены оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов. Отчаянный шаг украинских военных вызвал испуг и панику в Германии.

До этого в Киеве раскрыли подробности провала плана ВСУ в Авдеевке. Подразделения начали аврально покидать позиции в городе после того, как бойцам Вооруженных сил России удалось осложнить положение украинских войск всего за несколько часов.

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      Марина Совина
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