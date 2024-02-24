Военный эксперт рассказал о количестве накопленных Российской армией БПЛА

Доктор военных наук Сивков: ВС России в 2023 году накопили до 10 тысяч БПЛА

Для отражения украинского контрнаступления летом 2023 года Вооруженные силы (ВС) России накопили до 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Количество накопленных Российской армией беспилотников назвал зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, передает ТАСС.

«Был создан достаточный для ведения боевых действий с высокой интенсивностью в течение длительного времени резерв боеприпасов. В том числе и БПЛА различных типов, общее количество которых, судя по известной из открытых источников интенсивности их применения, могло приближаться к 10 тысячам», — рассказал он.

Военный эксперт также отметил, что перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) Российская армия подготовила глубокоэшелонированную оборону, которая опиралась на развитую систему фортификационных сооружений, минно-взрывных заграждений и комплексную систему огневого поражения. В результате, предпринимая попытки прорвать оборону противник нес тяжелые потери.

Кроме того, Константин Сивков сравнил контрнаступление ВСУ с операцией Вермахта «Цитадель». По его словам, сопоставление цели операций и масштаб созданных для их ведения группировок дает основания называть украинское контрнаступление операцией «Цитадель-2.0».