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14:13, 24 февраля 2024Наука и техника

Военный эксперт рассказал о количестве накопленных Российской армией БПЛА

Доктор военных наук Сивков: ВС России в 2023 году накопили до 10 тысяч БПЛА

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Для отражения украинского контрнаступления летом 2023 года Вооруженные силы (ВС) России накопили до 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Количество накопленных Российской армией беспилотников назвал зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, передает ТАСС.

«Был создан достаточный для ведения боевых действий с высокой интенсивностью в течение длительного времени резерв боеприпасов. В том числе и БПЛА различных типов, общее количество которых, судя по известной из открытых источников интенсивности их применения, могло приближаться к 10 тысячам», — рассказал он.

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Военный эксперт также отметил, что перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) Российская армия подготовила глубокоэшелонированную оборону, которая опиралась на развитую систему фортификационных сооружений, минно-взрывных заграждений и комплексную систему огневого поражения. В результате, предпринимая попытки прорвать оборону противник нес тяжелые потери.

Кроме того, Константин Сивков сравнил контрнаступление ВСУ с операцией Вермахта «Цитадель». По его словам, сопоставление цели операций и масштаб созданных для их ведения группировок дает основания называть украинское контрнаступление операцией «Цитадель-2.0».

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      Александр Курбатов
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