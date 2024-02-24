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21:13, 24 февраля 2024Мир

Захарова указала на ошибку перепутавшей Лаврова с его заместителем Бербок

Захарова указала на некомпетентность Бербок, спутавшей Лаврова с замминистра
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале указала на некомпетентность министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, перепутавшей главу российского внешнеполитического ведомства Сергей Лаврова с его заместителем.

Она обратила внимание на слова Бербок о том, что никто на Западе не верил, что введенные санкции остановят конфликт на Украине. «Просто санкции — это важно», — сказала руководитель МИД ФРГ.

«Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 приведет к изменению курса, просто это важно. Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни», — написала Захарова.

Она добавила, что на министерском заседании G20 в Рио-де-Жанейро Бербок обращалась к Лаврову, хотя его не было в зале, там присутствовал его заместитель, который «тщетно пытался объяснить» главе МИД Германии ее ошибку.

«Или она понимала, что незнание адресата ничего не изменит, просто это важно», — заключила Захарова.

Ранее Бербок заявила, что Запад не препятствует переговорам России и Украины и разрешению вооруженного конфликта, напротив, в последние два года он неустанно работает над миром в республике.

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      Марина Совина
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