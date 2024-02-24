Германия уличила во лжи обвиняющих Запад в затягивании переговоров по Украине

Глава МИД ФРГ Бербок опровергла слухи о затягивании Западом контактов по Украине

Запад не препятствует переговорам России и Украины и разрешению вооруженного конфликта, напротив, в последние два года он неустанно работает над миром в республике. Об этом в своей колонке для немецкого издания Bild написала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Статья посвящена второй годовщине начала боевых действий на территории Украины. Бербок начала ее словами о 731 дне воздушной тревоги, школьных уроков в подвалах и бессонных ночей. Министр уличила во лжи тех, кто говорит о желании западных стран затянуть контакты и не допустить диалога Киева и Москвы. Поставки оружия она объяснила попыткой дать возможность Украине защитить себя.

«Факт в том, уже 731 день мы вместе с международными партнерами неустанно работаем над тем, чтобы на Украине наконец наступил мир», — подчеркнула она.

Министр назвала фактом готовность Украины пойти на уступки во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года, но только на условиях отведения войны. «Но вместо отведения пришла Буча», — заключила она.

По ее словам, президент России Владимир Путин не хочет переговоров и мира, а «хочет завоеваний». Министр обратилась к главе государства с призывом освободить украинских детей, вывести войска. «Тогда завтра наступит мир», — уверена она.

Российские власти выступают против поставок оружия Украине. В частности, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «они [Брюссель и Вашингтон] по-прежнему кровно заинтересованы в том, чтобы руками и телами украинцев сдерживать Россию».

