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19:17, 25 февраля 2024Мир

Папа Римский высказался об окончании конфликта на Украине

Папа Римский Франциск: перспективы мира на Украине пока не просматриваются

Фото: Simone Risoluti / Vatican Media /­ Reuters

Папа Римский Франциск призвал найти дипломатическое решение украинского конфликта, признав, что перспективы мира пока не просматриваются. Слова понтифика опубликованы на сайте Ватикана.

«24 февраля мы с болью отметили вторую годовщину начала полномасштабной войны на Украине. Так много жертв, раненых, разрушений, слез в период, который становится невероятно долгим и в котором пока не видно конца», — признал он.

Конфликт не просто разрушает страну, но и вызывает «всемирную волну страха и ненависти», подчеркнул понтифик. Он выразил надежду на то, что будут созданы условия для дипломатического решения конфликта и установления мира.

Ранее посол России Иван Солтановский заявил, что Москва приветствует инициативы Ватикана, нацеленные на достижение мира на Украине.

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