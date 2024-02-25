Папа Римский высказался об окончании конфликта на Украине

Папа Римский Франциск: перспективы мира на Украине пока не просматриваются

Папа Римский Франциск призвал найти дипломатическое решение украинского конфликта, признав, что перспективы мира пока не просматриваются. Слова понтифика опубликованы на сайте Ватикана.

«24 февраля мы с болью отметили вторую годовщину начала полномасштабной войны на Украине. Так много жертв, раненых, разрушений, слез в период, который становится невероятно долгим и в котором пока не видно конца», — признал он.

Конфликт не просто разрушает страну, но и вызывает «всемирную волну страха и ненависти», подчеркнул понтифик. Он выразил надежду на то, что будут созданы условия для дипломатического решения конфликта и установления мира.

Ранее посол России Иван Солтановский заявил, что Москва приветствует инициативы Ватикана, нацеленные на достижение мира на Украине.