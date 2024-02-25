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18:21, 25 февраля 2024Мир

Польский генерал рассказал об утрате Западом понимания России после распада СССР

В Польше заявили об утрате Западом понимания намерений России после 1991 года

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

Западные страны после распада СССР в 1991 году и войны в Персидском заливе, где армия США показала свою мощь, утратили понимание намерений России. Об этом бывший начальник Генштаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак рассказал в интервью изданию Wirtualna Polska.

Генерал рассказал, что после 1991 года и вступления в эпоху глобализации, которая работала на США, ничто, как казалось, не угрожает Западу, он призвал оценивать с перспективы как минимум десятилетней давности, начиная с 2008 года, когда Россия, по заявлениям польского генерала, не получила должного отпора. «Россия выпала из поля зрения. Даже, наверное, на мгновение нам показалось, что русские в одном клубе», — заявил Анджейчак.

Генерал отметил, что трудно говорить о том, как долго продержится Украина, в долгосрочной перспективе, отметив, что политическая борьба в Соединенных Штатах Америки является всеобъемлющей или по крайней мере более важной, чем разрешение войны на Украине.

11 октября 2023 года начальник Генерального штаба армии Польши генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий Вооруженными силами Томаш Пиотровский подали в отставку.

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      Владимир Седов
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