Слуцкий завоевал первый трофей в Китае

Российский тренер Леонид Слуцкий выиграл с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая

Клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого выиграл Суперкубок Китая. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Шанхай Шэньхуа» победил «Шанхай Порт» со счетом 1:0. Единственный мяч на 55-й минуте забил Сефас Малеле. Слуцкий завоевал первый трофей с китайской командой.

О подписании Слуцким контракта с «Шэньхуа» стало известно 27 декабря. Специалист возглавил клуб 1 января 2024 года.

Последним клубом Слуцкого в России был казанский «Рубин», в котором он работал с 2019-го по 2022-й. Он покинул команду по собственному желанию. Тренер известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год он возглавлял сборную России.

