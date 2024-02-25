В США оценили возможность военной победы Украины

Помощник Байдена Салливан заявил о возможности военной победы Украины

Администрация президента США Джо Байдена считает, что военная победа Украины возможна. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC.

Салливан ответил на вопрос о перспективах военного противостояния на Украине. Он ответил, что в Вашингтоне по-прежнему считают возможной военную победу Украины в конфликте.

«Конечно, Украина может победить», — заявил чиновник. По его мнению, украинские войска могут продвинуться и вернуть себе территории, но лишь при условии наличия всех необходимых ресурсов.

Ранее Салливан заявил о намерениях США продолжить вводить санкции против России. По его мнению, санкционные ограничения сами по себе не приведут к стратегическому результату в этой войне, но помогут добиться конечной цели.