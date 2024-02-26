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11:02, 26 февраля 2024Россия

70-летний москвич повис на окне 12-го этажа и пытался ползти вдоль стены

На западе Москвы мужчина повис на окне 12-го этажа и пытался ползти вдоль стены

Кадр: Telegram-канал Baza

На западе Москвы 70-летний мужчина повис на окне 12-го этажа жилого дома на улице Покрышкина и пытался ползти вдоль стены. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, висящего на высоте мужчину заметили жильцы соседнего дома. Пенсионер чудом удерживался за оконную раму и несколько минут пытался двигаться вдоль стены.

Очевидцы вызвали спасателей, однако жителя столицы сумели затащить внутрь дворник и сотрудники управляющей компании.

Любителем экстрима оказался житель дома на Покрышкина. Вместе с ним в квартире прописаны жена и дочь, в момент происшествия их не было.

Объяснить, зачем он вылез наружу дома, мужчина так и не смог, выяснила Baza.

Ранее сообщалось, что в Москве 70-летний пенсионер предложил кассирам поменять его пистолет на бутылку водки. Мужчину задержали. У него изъяли переделанный пистолет без маркировки и 18 боевых патронов.

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      Анна Щербакова
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