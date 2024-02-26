Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:22, 26 февраля 2024Интернет и СМИ

Американец подслушал звонки жены и разбогател

BI: техасец заработал на бирже 1,76 миллиона долларов, подслушав звонки жены

Фото: Dane Deaner / Unsplash

Житель Техаса заработал 1,76 миллиона долларов, подслушивая рабочие разговоры жены. Об этом рассказало издание Business Insider (BI).

Отмечается, что на тот момент его супруга занимала должность менеджера по поглощениям и слияниям в нефтегазовой компании BP, которая планировала купить компанию TravelCenters of America за 1,3 миллиарда долларов.

Американец, подслушав разговоры жены и узнав о грядущей сделке, приобрел более 45 тысяч акций TravelCenters of America. Затем, когда цена акций выросла после объявления о поглощении, он их продал. Уточняется, что позднее он признался супруге в содеянном. Женщина потеряла работу и развелась с мужем.

Теперь мужчине грозит штраф, а также лишение права занимать некоторые должности в компаниях.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня». Зеленский — о разговоре с Путиным, увольнении Залужного и потерях ВСУ

      Врачи раскрыли три полезные для простаты упражнения

      Американец подслушал звонки жены и разбогател

      Силуанов объяснил санкции против России сменой парадигмы

      В США назвали приоритетную цель для российских военных в зоне СВО

      В Испании рассказали о трудностях перебежчика Кузьминова с жильем

      62-летняя женщина объяснила свою моложавую внешность ежедневными оргазмами

      На Украине призвали готовиться к обрушению фронта ВСУ

      Военный назвал цель тайного визита главы ЦРУ в Киев

      Порнозвезда дала совет стесняющемуся менять позы в сексе мужчине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше