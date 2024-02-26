Американец подслушал звонки жены и разбогател

BI: техасец заработал на бирже 1,76 миллиона долларов, подслушав звонки жены

Житель Техаса заработал 1,76 миллиона долларов, подслушивая рабочие разговоры жены. Об этом рассказало издание Business Insider (BI).

Отмечается, что на тот момент его супруга занимала должность менеджера по поглощениям и слияниям в нефтегазовой компании BP, которая планировала купить компанию TravelCenters of America за 1,3 миллиарда долларов.

Американец, подслушав разговоры жены и узнав о грядущей сделке, приобрел более 45 тысяч акций TravelCenters of America. Затем, когда цена акций выросла после объявления о поглощении, он их продал. Уточняется, что позднее он признался супруге в содеянном. Женщина потеряла работу и развелась с мужем.

Теперь мужчине грозит штраф, а также лишение права занимать некоторые должности в компаниях.