Блогерша Лерчек объяснила свою худобу болезнью

Российская блогерша Лерчек рассказала о борьбе с булимией

Популярная российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, объяснила свою худобу наличием болезни. На эту тему она высказалась в интервью Лауре Джугелии, опубликованном на YouTube.

Ведущая заметила в холодильнике у инфлюэнсера шоколад, и последняя рассказала, что подобные продукты не считаются запрещенными в ее доме. По словам Чекалиной, она не приемлет систему жестких запретов в питании, поскольку ранее страдала от пищевого расстройства — булимии, — которое ей удалось побороть.

«Я жила с пищевым расстройством, когда у меня дома ничего не было в холодильнике. Если там что-то было, то я ела и не могла остановиться, ведь только сегодня можно, а завтра уже будет нельзя. В ход шло все: какие-то печенья, тостики, на которые я плавила сыр, и ела. Разные шоколадки. А потом шла и клала два пальца в рот», — призналась бизнесвумен.

Лерчек заявила, что долго не признавалась себе в наличии булимии, которая обострилась у нее во время первой беременности. После родов знаменитость сначала похудела, а потом опять поправилась и вновь принялась вызывать рвоту, боясь набранных килограммов. «Это ужасно. Муж знал, что меня тошнит, но не знал, что я делаю это специально», — уточнила она.

При этом блогерша отметила, что все же осознала свою проблему и начала с ней бороться самостоятельно. В итоге ей удалось избавиться от пищевого расстройства.

В январе Лерчек сменила имидж после возвращения в соцсети. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер сделала каре. В описании к публикации знаменитость призналась, что столкнулась с выпадением волос из-за стресса, поэтому и решилась на стрижку.

27 декабря 2023 года с Лерчек и ее мужа сняли все ограничения, блогеры вернулись в социальные сети. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, поскольку Чекалины полностью погасили долг.