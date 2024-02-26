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18:38, 26 февраля 2024Бывший СССР

Глава МИД Армении Мирзоян посетит Турцию с рабочим визитом

Глава МИД Армении Мирзоян примет участие в дипломатическом форуме в Турции

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 1 марта посетит Турцию с рабочим визитом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

Глава ведомства примет участие в Анталийском дипломатическом форуме, который пройдет с 1 по 3 марта 2024 года.

Ранее стало известно о планирующейся встрече Мирзояна с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Встреча министров состоится в Берлине 28-29 февраля согласно ранее достигнутой в Мюнхене договоренности.

Байрамов в свою очередь сообщал, что на встрече будет обсужден мирный договор. По его словам, работа над текстом соглашения велась даже во время перерыва в переговорах Баку и Еревана.

Екатерина Грищенко
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