Гособвинение запросило пожизненное наказание воевавшему в ВСУ актеру Канахину

Гособвинение запросило пожизненное наказание актеру Канахину за госизмену

Гособвинение запросило пожизненное наказание российскому актеру Кириллу Канахину, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас он находится на Украине, его судят заочно.

41-летний Канахин, будучи сторонником праворадикальных националистических взглядов, воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим и запрещен в России) и весной 2023 года участвовал в нападении на Белгородскую и Брянскую области.

Канахин был партнером Ксении Собчак и Максима Коновалова по съемкам фильма «Никто не знает про секс 2», а также снимался в таких сериалах, как «Глухарь-3», «Простые истины», «Наваждение» и других.