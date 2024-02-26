Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:50, 26 февраля 2024Силовые структуры

Гособвинение запросило пожизненное наказание воевавшему в ВСУ актеру Канахину

Гособвинение запросило пожизненное наказание актеру Канахину за госизмену

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Гособвинение запросило пожизненное наказание российскому актеру Кириллу Канахину, обвиняемому в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас он находится на Украине, его судят заочно.

41-летний Канахин, будучи сторонником праворадикальных националистических взглядов, воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим и запрещен в России) и весной 2023 года участвовал в нападении на Белгородскую и Брянскую области.

Канахин был партнером Ксении Собчак и Максима Коновалова по съемкам фильма «Никто не знает про секс 2», а также снимался в таких сериалах, как «Глухарь-3», «Простые истины», «Наваждение» и других.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Великобритании резко высказался в адрес Путина. Он собирается переубедить президента России по вопросу Украины

      Домохозяек призвали положить зубную пасту в унитаз

      Российскому бизнесу раскрыли перспективные направления параллельного импорта

      Популярный комик назвал лучший город мира

      Российские солдаты обхитрили дрон ВСУ и спасли раненого сослуживца

      Московский пенсионер повис на окне 12-го этаж и был спасен

      Выигравший миллиард рублей россиянин опроверг свой отъезд из страны

      Подачу заявлений на возврат средств из Qiwi-кошельков задумали упростить

      В Польше признали неспособность Запада настроить мир против России

      Гособвинение запросило пожизненное наказание воевавшему в ВСУ актеру Канахину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше