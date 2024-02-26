Известный стендап-комик раскрыл отношение отца к шуткам о нем

Известный стендап-комик, участник юмористического проекта Stand Up на канале ТНТ Гурам Амарян заявил, что его отец не обижается на шутки про него. Об этом он рассказал в подкасте, доступном на YouTube-канале ArmComedy.

«Понятно, я иногда могу очень ужасные вещи сказать. Не оскорбительные, но "ты же про отца говоришь"», — сказал юморист. Однако, как отметил комик, его отец очень любит шутки про себя, которые звучат в монологах Амаряна, и даже поощряет их создание.

Ранее Амарян вспомнил постыдный случай из жизни. Комик рассказал, что случайно сфотографировал в такси слабослышащего водителя, из-за чего ему стало очень неловко.

Перед этим юморист раскрыл изнанку работы в индустрии юмора. Амарян заявил, что всегда пишет шутки в компании других комиков — от двух до 20 человек.