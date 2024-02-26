Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:54, 26 февраля 2024Интернет и СМИ

Известный стендап-комик раскрыл отношение отца к шуткам о нем

Кадр: ArmComedy / YouTube

Известный стендап-комик, участник юмористического проекта Stand Up на канале ТНТ Гурам Амарян заявил, что его отец не обижается на шутки про него. Об этом он рассказал в подкасте, доступном на YouTube-канале ArmComedy.

«Понятно, я иногда могу очень ужасные вещи сказать. Не оскорбительные, но "ты же про отца говоришь"», — сказал юморист. Однако, как отметил комик, его отец очень любит шутки про себя, которые звучат в монологах Амаряна, и даже поощряет их создание.

Ранее Амарян вспомнил постыдный случай из жизни. Комик рассказал, что случайно сфотографировал в такси слабослышащего водителя, из-за чего ему стало очень неловко.

Перед этим юморист раскрыл изнанку работы в индустрии юмора. Амарян заявил, что всегда пишет шутки в компании других комиков — от двух до 20 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Песков прокомментировал первое уничтожение Abrams в зоне СВО

      В Госдуме сообщили о вмешательстве США в выборы президента России

      Нападение цирковой медведицы на дрессировщика попало на видео

      Известный стендап-комик раскрыл отношение отца к шуткам о нем

      Уголовники учинили расправу над россиянином из-за пожаловавшейся на него жены

      Биткоин рекордно подорожал

      16-летний актер из «Слова пацана» заявил о готовности купить квартиру

      Российский «Варяг» в Индийском океане отработал поиск и обнаружение субмарин

      Пентагон отказался комментировать уничтожение танка Abrams

      Рене Зеллвегер вернется к роли Бриджит Джонс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше