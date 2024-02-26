Иран получит новый космодром

Иран во второй половине 2024 года получит новый космодром

Иран во второй половине 2024 года получит новый космодром Чабахар, заявил глава Иранского космического агентства (ИКА) Хасан Саларийе. Об этом сообщает ТАСС.

«Строительство космодрома Чабахар сейчас находится на завершающей стадии. Введение в эксплуатацию первой очереди космодрома состоится в следующем году, и тогда же с Чабахара будут осуществляться первые пуски», — сказал руководитель.

Саларийе добавил, что приоритетом Ирана является попадание в число пяти сильнейших космических держав мира. В настоящее время, как заявил руководитель, государство «входит в десятку стран с наиболее развитой космической программой».

Следующий год по иранскому календарю начнется 21 марта 2024-го.

В январе официальный представитель космической группы Министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни заявил о завершении разработки новой ракеты для запуска геостационарных спутников.