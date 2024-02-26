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16:47, 26 февраля 2024Мир

Китай выступил против вмешательств в дела стран под прикрытием прав человека

МИД Китая: вмешательство в дела стран под видом защиты прав человека недопустимо
Ван И

Ван И. Фото: Florence Lo / Reuters

Министр иностранных дел Китая Ван И раскритиковал стремление к гегемонии отдельных стран и призвал мировое сообщество выступить против вмешательства во внутренние дела государств под видом защиты прав человека, сообщает ТАСС.

«Мы должны твердо настаивать на честности и справедливости, выступать против вмешательства [отдельных стран] во внутренние дела других государств и сдерживания их развития под прикрытием прав человека, против гегемонистской политики силы и двойных стандартов», — заявил глава МИД Китая, обращаясь к участникам 55-й сессии Совета ООН по правам человека.

Ван И также подчеркнул верховенство народа в вопросах прав человека, призвал «уважать разнообразие мировых цивилизаций и независимый выбор всех стран» и предупредил о недопустимости навязывания ценностей и моделей развития, а также объединения в союзы с целью борьбы с несогласными.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что блоковая конфронтация не способна обеспечить безопасность в мире.

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