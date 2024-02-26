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11:47, 26 февраля 2024Ценности

Модель Перминова снялась в откровенном платье без нижнего белья для журнала

Фото: Абдула Артуев / Marie Claire

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенных нарядах для журнала Marie Claire. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

На одном из размещенных кадров 37-летняя манекенщица предстала в сидячей позе в черном прозрачном платье с многочисленными вырезами. При этом звезда отказалась от нижнего белья, частично демонстрируя оголенные бедра и грудь.

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Помимо этого, Перминова также позировала без обуви. Кроме того, стилисты собрали волосы знаменитости в высокий пучок и нанесли мейкап в нейтральных тонах.

Ранее в феврале модель Перминова снялась в бюстгальтере и с сумкой за 261 тысячу рублей. Манекенщица запечатлела себя в круглом настольном зеркале. Так, она позировала в ярко-красном белье с чашками виде сердец.

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      Екатерина Ештокина
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