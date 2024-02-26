Московские полицейские задержали напавшую с ножом на мужчину пассажирку поезда

В Москве задержали женщину, ранившую ножом пассажира в электричке

Московские полицейские задержали женщину, напавшую с ножом на 30-летнего попутчика в электричке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в электропоезде Можайск — Лобня. Фигурантка сначала распылила газовый баллончик в одного из пассажиров, а потом ударила ножом мужчину, который вступился за него.

Потерпевшего увезли в больниц, у него диагностированы два колото-резаных ранения. Возбуждено дело по пункту «з» части 2 стать 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Нападавшую поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области восьмиклассник ударил складным ножом одноклассника на уроке.