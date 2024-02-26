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09:15, 26 февраля 2024Силовые структуры

Московские полицейские задержали напавшую с ножом на мужчину пассажирку поезда

В Москве задержали женщину, ранившую ножом пассажира в электричке

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Московские полицейские задержали женщину, напавшую с ножом на 30-летнего попутчика в электричке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в электропоезде МожайскЛобня. Фигурантка сначала распылила газовый баллончик в одного из пассажиров, а потом ударила ножом мужчину, который вступился за него.

Потерпевшего увезли в больниц, у него диагностированы два колото-резаных ранения. Возбуждено дело по пункту «з» части 2 стать 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Нападавшую поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области восьмиклассник ударил складным ножом одноклассника на уроке.

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      Екатерина Кашурникова
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