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12:32, 26 февраля 2024Ценности

Названа визуально улучшающая фигуру модная вещь на весну и лето

Vogue: платья с драпировкой станут трендом весной и летом 2024 года

Фото: Anna Keibalo / Unsplash

Названа модная вещь на весну и лето 2024 года, которая визуально улучшает фигуру. Соответствующий материал публикуют редакторы Vogue France.

По словам экспертов, в предстоящих сезонах текущего года актуальными станут платья с драпировкой, который зрительно создают более стройный силуэт. Такие модели изделий были представлены на показах люксовых брендов Valentino, Loewe и Rabanne.

При этом специалисты порекомендовали выбирать такие платья в летних расцветках. Они подчеркнули, что особой популярностью у знаменитостей, таких как модели Эмили Ратаковски и Кендалл Дженнер, пользуются платья в вишневых оттенках.

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В качестве примера редакторы также предложили обратить внимание на уличный образ фотографа Дианы Луизы Бартлетт, которая осмелилась надеть длинное черное платье с драпировкой и глубоким вырезом вдоль всего тела, а также купальник в тон.

Ранее в феврале стало известно, что белые лосины станут трендом в 2024 году. Речь шла о лосинах белого цвета, которые оказались в центре внимания благодаря показам известных брендов, отметили модные редакторы.

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      Екатерина Ештокина
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