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20:04, 26 февраля 2024Среда обитания

Названы города с самыми быстрорастущими ценами на новостройки

Челябинск оказался городом с самыми быстрорастущими ценами на новостройки

Фото: Андрей Попов / РИА Новости

Челябинск оказался лидером по росту цен на новостройки в российских городах-миллионниках. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков платформы bnMAP.pro.

В начале февраля 2024 года квадратный метр первичного жилья в городе стоил 125,4 тысячи рублей (рост на 37 процентов за год). Столица заняла 15-е место в рейтинге, цена квадратного метра составила 526,4 тысячи рублей, на 13 процентов больше, чем годом ранее. Меньший, чем в Москве, рост отмечен только в Санкт-Петербурге — плюс шесть процентов, до 268,7 тысячи рублей.

Второе место рейтинга занял Нижний Новгород с ростом средней цены квадратного метра на 31 процент, до 186 тысяч рублей. На третьем месте оказалась Уфа с подорожанием на 30 процентов, до 159,2 тысячи рублей. В пятерку также вошли Пермь (рост на 27 процентов, до 145,2 тысячи рублей) и Волгоград (плюс 24 процента, до 115,8 тысячи рублей).

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов назвал лучшим сроком для покупки квартиры в новостройке время до 1 июля 2024 года. Он посоветовал обратить внимание на семейный кредит и займы для сотрудников IT-области. С покупкой вторичного жилья эксперт рекомендовал повременить.

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      Мария Черкасова
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