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21:00, 26 февраля 2024Экономика

В Европе заявили о нехватке денег на зеленый переход

Драги: ЕС понадобится €500 млрд в год для зеленого и цифрового перехода

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Для продолжения зеленого и цифрового перехода Евросоюзу понадобится 500 миллиардов евро каждый год. О нехватке государственных денег на эти цели заявил премьер-министр Италии Марио Драги, его слова приводит Прайм.

По словам чиновника, регион больше не может полагаться на поставки нефти и газа из России, экспорт из Китая и оборонный аппарат США. Поэтому требуемая сумма так высока.

«Разрыв в финансировании между Европой и Штатами в плане инвестиций эквивалентен полутриллиону евро в год, и треть из этого — госсредства», — пояснил Драги.

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Чтобы справиться с нехваткой финансирования, Евросоюзу необходимо привлекать частные сбережения. Государственных денег на эти цели никогда не будет хватать, добавил премьер.

Согласно прогнозу аналитиков местного сетевого оператора Réseau de Transport d'Électricité (RTE), Франции придется сохранить угольные теплоэлектростанции (ТЭС) до 2035 года. Трудности с зеленым переходом второй по величине экономики Евросоюза (ЕС) объяснили на случай недостаточной мощности атомных станций и слабого использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), отметили эксперты.

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      Вячеслав Агапов
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