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13:38, 26 февраля 2024Россия

Организовавший расправу над пенсионеркой экс-депутат с Урала стал врачом на СВО

ЕАН: экс-депутат из Екатеринбурга уехал из колонии в зону СВО и стал врачом

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Экс-депутат из Екатеринбурга Олег Кинев, который был осужден на 16 лет за организацию расправы над 81-летней пенсионеркой, уехал из колонии в зону проведения специальной военной операции (СВО) и стал там врачом. Об этом стало известно уральскому изданию ЕАН.

Кинев был определен военным врачом в штурмовой отряд «Шторм Z». Бывший чиновник записывал видео, на котором благодарил за полученную гуманитарную помощь.

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Как пишет ЕАН, экс-депутата с Урала приговорили к 16 годам колонии за организацию расправы над пожилой женщиной. Кинев хотел завладеть квартирой пенсионерки. Для этого он нанял двух мужчин и заплатил им 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков отправился в зону спецоперации после оскорбительных слов о военных, принимающих в ней участие.

До этого на заседании комиссии по самоуправлению он заявил, что основным контингентом среди контрактников в зоне СВО являются «алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее».

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      Анна Щербакова
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