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20:18, 26 февраля 2024Россия

Песков сообщил о моментальных докладах Путину об успехах в зоне СВО

Песков: Путину моментально докладывают об успехах бойцов в зоне проведения СВО

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину моментально докладывают об успехах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Президенту докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно естественно, все это становится моментально известно президенту, верховному главнокомандующему», — пояснил он.

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Отвечая на вопрос, могут ли успехи российских бойцов повлиять на сроки проведения спецоперации, представитель Кремля ответил, что на данный момент не стоит забегать далеко. Также он уточнил, что сейчас ведется напряженная, ежедневная и планомерная работа.

Ранее Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин заслушал первые доклады о взятии Авдеевки утром 17 февраля. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов докладывали главе государства о ходе операции трижды. О полном взятии города под контроль Путину доложили после обеда.

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