Появились подробности окончившейся задержаниями «голой» вечеринки в Москве

Окончившуюся задержаниями вечеринку на северо-западе Москвы устроили свингеры

«Голую» вечеринку в частном коттедже в Строгино, на северо-западе Москвы, устроила компания свингеров. Эти подробности приводит Shot со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в коттедже, где проходило окончившееся массовыми задержаниями мероприятие, ранее уже выявляли бордели. Telegram-канал сообщает, что в здании были и специальные приспособления для секс-развлечений: шесты для стриптиза, кресты для символического распятия, фиксации и порки, а также стальная клетка.

Отдельно портал отмечает, что полицию вызвали соседи, которым мешал шум секс-вечеринки. Якобы жильцы коттеджного поселка не смогли дозвониться до владельца здания, а голые гости вечеринки не обращали внимания на возмущение соседей.

Известно, что по итогам мероприятия в полицию доставили около 70 человек. Что именно вменяют участникам «голой» вечеринки, не уточняется.

Ранее в Госдуме высказались о правилах проведения секс-вечеринок в России.