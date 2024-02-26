Россиянин в течение нескольких лет насиловал двух девочек и давал им деньги

В Сочи суд приговорил мужчину к 15 годам за насилие над двумя школьницами

В Сочи суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 48-летнего местного жителя, который в течение нескольких лет насиловал двух девочек и давал им деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди которых 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 135 («Развратные действия») УК РФ. Вину он не признал, утверждая, что стал жертвой оговора.

По версии следствия, с 2019 по 2023 год осужденный насиловал 14-летнюю сестру бывшей сожительницы. Аналогичные действия он совершал в отношении девочки 2008 года рождения, которая сама была согласна на это. Подсудимый давал школьницам деньги, катал их на машине и покупал алкоголь.

Ранее суд в Якутии приговорил к 17 годам лишения свободы 46-летнего жителя Ленского района, совершившего сексуальное насилие над двумя малолетними дочками сожительницы.