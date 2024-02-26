Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:07, 26 февраля 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали за изнасилование школьницы

В Удмуртии суд арестовал мужчину за изнасилование школьницы

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Удмуртии суд арестовал 48-летнего жителя Ижевска, который изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Подозреваемого отправили под стражу до 22 апреля. Суд решил, что мужчина может скрыться от органов предварительного следствия или оказать давление на потерпевшую. Он проходит обвиняемым по статье 131 («Изнасилование») УК РФ. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, в октябре-декабре 2023 года подозреваемый выпил и изнасиловал ранее незнакомую школьницу, находясь у нее в доме.

Ранее в Перми суд приговорил к 16 годам лишения свободы 52-летнего местного жителя, месяц домогавшегося семилетней родственницы десять лет назад.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Американский танк Abrams впервые уничтожили в зоне СВО. Кто и как это сделал?

      В Android добавили функции ИИ

      Во Всероссийской федерации плавания оценили требования МОК к россиянам

      Песков прокомментировал первое уничтожение Abrams в зоне СВО

      Россиянин исколол из ревности сожительницу ножом и побежал звать скорую помощь

      Россиянам назвали безопасную дозу кофе в день

      Известный российский телеведущий назвал Такера Карлсона «рисковым мужиком»

      Обвиненная в неуплате налогов Лерчек призналась в любви к роскошным вещам

      Выигравший миллиард рублей россиянин еще не получил призовые деньги

      В России отказались регистрировать новый бренд Shaman

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше