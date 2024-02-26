Россиянина арестовали за изнасилование школьницы

В Удмуртии суд арестовал мужчину за изнасилование школьницы

В Удмуртии суд арестовал 48-летнего жителя Ижевска, который изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Подозреваемого отправили под стражу до 22 апреля. Суд решил, что мужчина может скрыться от органов предварительного следствия или оказать давление на потерпевшую. Он проходит обвиняемым по статье 131 («Изнасилование») УК РФ. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, в октябре-декабре 2023 года подозреваемый выпил и изнасиловал ранее незнакомую школьницу, находясь у нее в доме.

Ранее в Перми суд приговорил к 16 годам лишения свободы 52-летнего местного жителя, месяц домогавшегося семилетней родственницы десять лет назад.