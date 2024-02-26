Российский пенсионер получил условный срок за поджог двери банка

Житель Камчатки получил 1,5 года условно за поджог банка по заданию мошенников

На Камчатке пенсионер поджег дверь банка по заданию мошенников и получил условный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Камчатскому краю.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 по части 2 статьи 167 («Покушение на поджог объекта социальной инфраструктуры») УК РФ и назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

По данным ведомства, все произошло в июле 2023 года в поселке Ключи. Местному жителю позвонили злоумышленники и склонили его поджечь отделение банка, обещая помощь в погашении кредита и якобы участие в задержании преступников из числа сотрудников организации. Тогда мужчина пришел к зданию банка, бросил в дверь бутылку с горючей смесью и, дождавшись, пока она загорится, скрылся с места преступления. Вскоре его задержали полицейские.

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