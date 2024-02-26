Терапевт объяснила феномен метеозависимости

Терапевт Хасиева: метеозависимости подвержены депрессивные люди

Некоторые люди более подвержены метеозависимости, чем другие, рассказала терапевт Софья Хасиева. Феномен зависимости самочувствия от погоды она объяснила в беседе с «Вечерней Москвой».

Она напомнила, что существование метеозависимости не доказано, а методы борьбы с ней не обладают стопроцентной эффективностью. Однако и четких опровержений существования этого явления нет. Сейчас врачи, по словам Хасиевой, связывают явление метеозависимости в первую очередь с психоэмоциональным состоянием человека и его образом жизни.

Так, объяснила врач, серая дождливая погода за окном может усугубить состояние человека с депрессивной или тревожной симптоматикой и усилить некоторые неспецифические симптомы. «То же самое касается, например, скачков давления при изменении погоды. У страдающих артериальной гипертензией лиц зачастую есть прилагающийся набор проблем: хроническая бессонница, ночной храп, гиподинамия и другие состояния, которые будут влиять на адаптивность организма сильнее незначительных колебаний атмосферного давления, продолжительности светового дня и так далее», — перечислила Хасиева.

Ранее терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, раскрыли россиянам способ борьбы с гипертонией без таблеток. Медики рассказали, что снизить давление помогает употребление продуктов, которые содержат витамин B3. По их словам, большое количество витамина содержится в дрожжах, рисовых отрубях и арахисе.