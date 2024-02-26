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16:43, 26 февраля 2024Наука и техника

Lenovo представила ноутбук с прозрачным экраном

The Verge: Lenovo выпустила ноутбук с прозрачным экраном для художников

Кадр: Lenovo / YouTube

Китайская компания Lenovo выпустила на выставке MWC 2024 концепт ноутбука с прозрачным экраном. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам ознакомившихся с девайсом журналистов, представленный девайс имеет дисплей, который может становиться полностью прозрачным — так, что пользователь может видеть объекты, находящиеся за экраном. При работе с компьютером степень прозрачности может регулироваться.

Аппарат получил 17,3-дюймовый экран MicroLED с разрешением 720 пикселей. По словам представителей Lenovo, в настоящий момент они не могут разработать прозрачную панель с большим разрешением. В компании рассказали, что подобный девайс будет полезен художникам, которые могут рисовать с объектов, находящихся за экраном устройства.

Компьютер получил сенсорную клавиатуру, также она может превращаться в огромный трекпад и поверхность для стилуса. В компании отметили, что ноутбук не появится в продаже в ближайшее время, но предсказали распространение таких ноутбуков в ближайшие пять лет.

Ранее пользователи AliExpress рассказали о значительном ограничении предложения компьютеров и прочих комплектующих на площадке. По их словам, это произошло после того, как три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи из России.

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      Андрей Ставицкий
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