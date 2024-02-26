ЦБ разрешит банкам досрочно забирать средства с депозитов

Банк России разрешит кредитным организациям досрочно забирать деньги с депозитов

Кредитные организации с 4 марта получат возможность досрочно возвращать полностью или частично средства, размещенные на депозитах в Банке России по итогам аукционов на срок более 1 дня. Об этом говорится на сайте регулятора.

Уточняется, что на досрочно возвращаемую сумму депозита будут начислять проценты, которые равны ставке по депозитным операциям овернайт, применявшейся в день, за который начисляются проценты.

Сейчас кредитным организациям необходимо заключить с регулятором дополнительное соглашение.

Ранее стало известно, что по итогам заседания совета директоров Центробанка было решено прервать цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), начавшийся в июле 2023 года, и сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.

В рамках обновленного прогноза ЦБ средняя ключевая ставка на 2024 год увеличилась с 12,5-14,5 процента до 13,5-15,5 процента. Также поднялся с 7-9 до 8-10 процентов ожидаемый уровень показателя на 2025 год.