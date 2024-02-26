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22:56, 26 февраля 2024Мир

В Конгрессе США заявили о подготовке резолюции об отстранении Байдена от власти

В Конгрессе США заявили о подготовке резолюции об отстранении Байдена от власти
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский конгрессмен Кен Бак заявил о намерении внести на рассмотрение резолюцию, призывающую правительство воспользоваться 25-й поправкой к конституции и отстранить от власти президента США Джо Байдена. Об этом информирует телеканал Fox News.

Норма допускает начало соответствующего процесса, если большая часть высокопоставленных сотрудников администрации и вице-президент придут к выводу, что глава государства не может выполнять свои функции. В данном случае все его обязанности переходят к заместителю.

По мнению Бака, наиболее весомое основание для запуска процедуры — недавний доклад спецпрокурора Роберта Хера. В нем Байден охарактеризован как «пожилой человек с плохой памятью».

Представленная в докладе информация отражает то, чему многие жители Штатов долгое время сами являются свидетелями — неспособность Байдена выполнять обязанности в качестве главы администрации, резюмировал конгрессмен.

Ранее представитель офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп заявила, что умственное состояние американского президента Джо Байдена делает его непригодным для продолжения работы на посту главы государства.

Ранее бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон усомнился в способности Байдена руководить страной. По словам медика, у американского лидера серьезные проблемы со здоровьем.

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      Марина Совина
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