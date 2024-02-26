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10:03, 26 февраля 2024Россия

В Петербурге нашли без чувств запертых в квартире с наркотиками крымчан

В Петербурге нашли без чувств запертых в квартире с наркотиками жителей Крыма

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге нашли двух молодых жителей Крыма без чувств в запертой квартире с наркотиками на улице Маршала Блюхера. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям издания, медикам не удалось спасти приезжих. Парню было 23 года, девушке — 21.

Сотрудники петербургской полиции изъяли с места свернутую купюру, пакет с белым порошком и пластиковую карту. Жители Крыма арендовали квартиру в Северной столице. Их исчезновение встревожило владелицу жилища, и она обратилась к правоохранителям.

Следователи начали проверку. Предположительно, молодые люди могли отравиться наркотическими веществами.

Ранее сообщалось, что во Всеволожске Ленинградской области мужчина на прогулке с собакой нашел почти девять килограммов наркотиков, спрятанных в мешках на территории СНТ «Дизель».

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      Анна Щербакова
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