В подконтрольном Киеву Херсоне снова раздались взрывы
Взрывы снова раздались в подконтрольном Украине ХерсонеСюжетВзрывы в Запорожье:
Взрывы снова раздались в подконтрольном украинским властям Херсоне. Об этом сообщил глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко в Telegram-канале.
26 февраля уже сообщалось, что в центре контролируемого Киевом Херсона раздалось несколько взрывов.
В воскресенье, 25 февраля, взрывы произошли в Киевской области. По данным областной военной администрации региона, было зафиксировано движение беспилотников.
Помимо этого, в тот же день взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье.