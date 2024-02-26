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23:00, 26 февраля 2024Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Херсоне снова раздались взрывы

Взрывы снова раздались в подконтрольном Украине Херсоне
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Viacheslav Ratynski / Reuters

Взрывы снова раздались в подконтрольном украинским властям Херсоне. Об этом сообщил глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко в Telegram-канале.

26 февраля уже сообщалось, что в центре контролируемого Киевом Херсона раздалось несколько взрывов.

В воскресенье, 25 февраля, взрывы произошли в Киевской области. По данным областной военной администрации региона, было зафиксировано движение беспилотников.

Помимо этого, в тот же день взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

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      Юлия Мискевич
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