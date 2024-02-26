В России вырос спрос на тонометры

«Известия»: спрос на тонометры вырос почти на 30 %

В 2023 году спрос на тонометры в России вырос почти на 30 процентов, сообщили «Известиям» в аналитической компании RNC Pharma.

Отмечается, что онлайн-продажи медицинского прибора выросли более чем в два раза — с 890 тысяч до 2,2 миллионов штук. Покупатели потратили на них почти три миллиарда рублей. В RNC Pharma рассказали, что стоимость одного гаджета составляет около 1,5--2,5 тысячи рублей, однако есть и более дешевые варианты.

При этом в офлайн-сегменте удалось реализовать 3,8 миллионов приборов, однако выручка упала почти на 200 миллионов рублей — до девяти миллиардов.

Медицинский директор компании-производителя Олег Волков объяснил, что рост вызван увеличением доли пожилых людей и ростом числа сердечно-сосудистых заболеваний. При этом спрос на тонометры удовлетворяется в основном за счет зарубежных брендов.

Ранее сообщалось, что в России в 2024 году пользователи сети чаще стали искать психологов для детей и специалистов, которые помогают в борьбе с алкогольной зависимостью.