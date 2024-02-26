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19:23, 26 февраля 2024Наука и техника

В России высказались о будущем пилотируемой авиации

ГосНИИАС: перспективная боевая авиация останется пилотируемой

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Перспективная боевая авиация останется пилотируемой, а нейросетевые технологии смогут автоматизировать лишь часть процессов управления самолетом. О будущем авиации высказался научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов в колонке для ТАСС.

«Пилотируемая авиация останется навсегда, потому что человеческий мозг пока еще никто не превзошел. И у нас есть интуиция. Наш мозг имеет большие ресурсы, которые проявляют себя в критической ситуации, — и чем сложнее боевая операция, тем важнее "интеллектуальность". Поэтому мы пытаемся не заменить живого летчика машиной, а создать все условия для выполнения сложных боевых задач. Я убежден, что человека невозможно исключить из боевой операции», — пишет он.

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По мнению Федосова, нейросети способны совершать миллиарды операций в секунду, но в безвыходных ситуациях и сценариях, в которых необходима интуиция, они не смогут помочь. Он подчеркнул, что самолеты становятся более «интеллектуальными», но это влияет лишь на автоматизацию процессов управления машиной.

В январе стало известно, что специалисты ГосНИИАС изобрели систему интеллектуальной поддержки истребителей в дальнем бою, которая повысит эффективность выполнения дальнего воздушного боя пар истребителей.

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      Даниил Иринин
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