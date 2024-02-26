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16:53, 26 февраля 2024Бывший СССР

В СНГ назвали чушью оценку белорусских выборов Госдепом США

Генсек СНГ Лебедев: оценка выборов в Белоруссии Госдепом США является чушью
Сергей Лебедев

Сергей Лебедев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Данная Госдепом США оценка выборов депутатов, прошедших в воскресенье в Белоруссии, является полной чушью. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Я прочитал комментарий Госдепа США, … что выборы в Беларуси были фиктивными и прошли в атмосфере страха. Это полная чушь», — рассказал он.

Лебедев также отметил, что наблюдатели от миссии СНГ посетили 1819 избирательных участков, но нигде не обнаружили атмосферы страха. По его словам, на участках звучала музыка, выступали артисты и коллективы художественной самодеятельности, а также работали буфеты. При этом генсек СНГ подчеркнул, что он «не заметил страха ни на одном лице».

26 февраля в Белоруссии прошли парламентские и местные выборы. После этого в США их назвали фиктивными, отметив, что ни один избирательный процесс нельзя назвать демократическим.

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      Александр Курбатов
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      В СНГ назвали чушью оценку белорусских выборов Госдепом США

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